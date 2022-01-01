Официальный
магазин приложений
для Android
Гарантированный безопасный
доступ к приложениям
Преимущества RuStore
Новый способ
скачивать безопасно
Приложения проверяются с помощью систем «Лаборатории Касперского» и ручной модерации
Доступ к приложениям без ограничений
Скачивайте и обновляйте самые востребованные российские приложения
Beta
Удобные
безопасные платежи
Подписки и оплата внутри приложений и игр
Цель команды RuStore
Создать удобный и безопасный магазин приложений, доступный любому пользователю и разработчику. Проект разрабатывает VK при поддержке крупнейших IT компаний России