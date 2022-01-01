Скачать RuStore

Официальный
магазин приложений
для Android

Гарантированный безопасный
доступ к приложениям

Скачать RuStore

Новый способ
скачивать безопасно

Приложения проверяются с помощью систем «Лаборатории Касперского» и ручной модерации

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для загрузки RuStore
и следуйте инструкции

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Доступ к приложениям без ограничений

Скачивайте и обновляйте самые востребованные российские приложения

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для загрузки RuStore
и следуйте инструкции

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Beta

Удобные
безопасные платежи

Подписки и оплата внутри приложений и игр

Наведите камеру
для загрузки RuStore
и следуйте инструкции

qr-code

Поддерживаются устройства от

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Цель команды RuStore

Создать удобный и безопасный магазин приложений, доступный любому пользователю и разработчику. Проект разрабатывает VK при поддержке крупнейших IT компаний России